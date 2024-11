Pronto Soccorso di Milazzo, Dg Asp “Impegnati a fornire risorse necessarie”

MESSINA (ITALPRESS) – “In merito alle recenti vicende che hanno interessato il PS di Milazzo voglio sottolineare e riconoscere innanzitutto, il grande impegno profuso dal nostro personale che è impegnato costantemente nei presidi di urgenza ed emergenza. In un periodo di crescente pressione sui servizi sanitari, desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutto il personale per la loro dedizione e professionalità, fondamentali per garantire assistenza tempestiva e di qualità ai nostri pazienti. Abbiamo implementato nuove strategie per migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di attesa, e siamo impegnati a fornire le risorse necessarie per supportare il personale in questo compito cruciale”. A dirlo il direttore generale Giuseppe Cuccì che dichiara inoltre: “Riconosciamo le sfide complicate che affronta quotidianamente il personale ospedaliero e stiamo lavorando incessantemente per garantire che ogni paziente riceva le cure di cui ha bisogno. Per quanto riguarda il caso della signora rimasta tante ore al Pronto soccorso di Milazzo alla quale va tutta la nostra solidarietà, c’è da precisare che tenuto conto delle priorità identificate dal triage in quel pomeriggio c’erano ben 7 casi di emergenza classificati come rossi, quindi gravi con priorità di assistenza. Il problema del Pronto soccorso di Milazzo così come un pò per tutti i presidi di emergenza urgenza è che la maggior parte degli accessi provengono da pazienti cronici, codici bianchi o verdi, cioè da pazienti che non sono gravi ed evidenziano un vulnus nella presa in carico della rete territoriale che le azioni del DM 77, con la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità cercherà di affrontare e risolvere. A ciò si aggiunge la endemica carenza di personale che si registra soprattutto nell’ area della emergenza urgenza con dotazioni organiche carenti di medici comune a tutti i presidi di emergenza non solo dell’ ASP di Messina, ma a livello nazionale”.

“Per implementare le dotazioni organiche dei presidi di emergenza urgenza dell ASP di Messina continua Cuccì – c’è stato uno sforzo immane da parte dell’Asp di indire concorsi per reclutare medici di emergenza urgenza con deludenti risultati, in particolare solo negli ultimi mesi della mia gestione sono stati espletati ben tre prove concorsuali per l’emergenza urgenza e un altro avviso è già in gazzetta ufficiale. Attuiamo le misure necessarie per snellire le procedure di presa in carico nei PS come, per esempio, l’acquisto di nuove barelle e la realizzazione di diversi box di ripristino delle ambulanze. Per quanto concerne il trasferimento della postazione del 118 all’ interno del presidio ospedaliero di Barcellona, vorrei precisare che la scelta è funzionale sotto l’aspetto tecnico e logistico non sostituisce la riapertura del Pronto Soccorso, a tal proposito assicuro che continueremo con i concorsi per dirigenti medici e contestualmente sono al vaglio dell’azienda altre soluzioni da adottare. Nessun presidio Ospedaliero resterà indietro e continuiamo il nostro impegno quotidiano per garantire servizi di qualità”.

– Foto: ufficio stampa Asp –

