Pronto soccorso in emergenza, un incarico a tempo: sei medici al “Sant’Elia”

Gela. Il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” è da tempo in emergenza, anzitutto per la carenza di personale, con un carico di lavoro sempre maggiore. Un deficit enorme per una struttura che si trova a fronteggiare migliaia di casi all’anno. Tra gli impegni assunti da Asp, c’è quello di rafforzare il presidio, anche se si va a rilento. Proprio per il pronto soccorso sono stati assegnati degli incarichi, “libero professionali”, fino a dicembre. All’avviso hanno risposto medici interessati a prendere servizio. A conclusione della valutazione, si è proceduto ad assegnare sei medici alla struttura del “Sant’Elia” di Caltanissetta (l’avviso era per dieci unità) e un solo medico per il “Vittorio Emanuele” (l’avviso era per cinque unità). Altri sette medici hanno dato disponibilità solo dal prossimo gennaio mentre tre hanno rinunciato ad assumere l’incarico. Nell’avviso iniziale, si faceva riferimento inoltre a sei medici per gli altri presidi della provincia.