Proposta di matrimonio a sorpresa al Kartodromo di Gela

Gela. Proposta di matrimonio a sorpresa. La location? Il Kartodromo di Gela. Due giovanissimi sono stati protagonisti ieri pomeriggio in pista. Hanno appena 20 anni. L’idea originale è stata di Bryan, originario di Genova. Con la scusa di provare l’adrenalina in pista ha invitato il suo amore, Kethrin, a provare per la prima volta un kart. In mezzo alla pista ha bloccato il Birel e si è inginocchiato davanti a lei. “Mi vuoi sposare?”, tenendo in mano il classico solitario. Sorpresa ed emozionata, la risposta è stata “si”!

Poi bollicine, bacio ed abbraccio con tanto di applausi dei gestori del Kartodromo e dei kartisti presenti. Un momento di pura felicità non inusuale per la nostra pista di kart.