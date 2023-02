Proroga a Tekra, Impianti e Srr impugnano l’atto: “Greco ci addossa colpe che sono solo sue”

Gela. Ieri, dopo una lunga giornata di valutazioni e incontri, il sindaco Lucio Greco ha ufficializzato la nuova proroga a Tekra per il servizio rifiuti, fino al prossimo maggio, quando potrebbero scattare le attività in house affidate ad Impianti Srr. L’assemblea della Srr4, voluta dall’avvocato Greco, ha messo alcuni tasselli al posto giusto ma bisognerà però sottoscrivere il contratto attuativo e ad oggi la situazione finanziaria del municipio è tutt’altro che favorevole. Dopo la conclusione dell’assemblea di ieri, con l’impegno di Impianti Srr ad avviare il servizio in città nell’arco di centoventi giorni dalla stipula del contratto, il sindaco ha firmato l’ordinanza, necessaria per non bloccare attività essenziali. Il cortocircuito istituzionale si è subito materializzato. I contenuti dell’ordinanza, infatti, non sono per nulla piaciuti né al manager di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone, né al presidente Srr Vincenzo Marino, a sua volta impegnato a mediare tra le parti. Secondo Picone, il sindaco giustifica la proroga imputando ritardi ad Impianti Srr e alla stessa Srr4. Così, nelle scorse ore il manager della società in house ha dato mandato di agire davanti al Tar Palermo, affinché i giudici amministrativi dichiarino l’illegittimità del provvedimento firmato da Greco. Picone e Marino considerano “surreali” i contenuti dell’ordinanza. “Il sindaco Lucio Greco nell’ordinanza 2 del 2023, mascherando le inadempienze del Comune che non ha dato copertura al servizio, impedendo in tal modo la sottoscrizione del contratto attuativo già fissato per il lontano 5 ottobre 2022, presso lo studio del notaio Andrea Bartoli, tenta di scaricare in modo scorretto la responsabilità sulla Srr per non aver ancora validato il Pef 2023, e sulla Impianti Srr per non aver completato le procedure di assunzione del personale e di acquisto di beni e di attrezzature. Tutto ciò, mistifica la realtà dei fatti”, spiegano. Entrambi parlano invece di “responsabilità” da concentrare solo sull’amministrazione comunale e sulle scelte di Greco. “L’unica responsabilità è dell’amministrazione Greco che non ha dato copertura finanziaria al servizio impedendo la definizione del Pef, i cui dati sono stati comunicati solo il 25 gennaio, e quindi la sottoscrizione del contratto. Srr e la Impianti, di contro, con grande senso di responsabilità per il territorio e per i cittadini di Gela – aggiungono – hanno approvato gli atti e le relative procedure sia per l’assunzione del personale sia per l’acquisto di tutti i mezzi e le attrezzature necessari per gestire il servizio, anticipandone le relative somme. Questa è la verità dei fatti e non quanto trascritto nell’ordinanza di proroga, per la quale abbiamo già dato mandato per proporre un ricorso per l’annullamento per erronea motivazione”.