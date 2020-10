Proroga a Tekra per servizio rifiuti, Srr deve decidere su nuova gara e caso Gela

Gela. In attesa che il Tar si pronunci sull’interdittiva antimafia rilasciata alla Ecos srl di San Cipirello, i Comuni per i quali c’è già stato l’affidamento del servizio rifiuti hanno disposto una nuova proroga alla Tekra, di un altro mese. L’azienda campana continuerà a coprire l’intero servizio rifiuti anche ad ottobre a Niscemi, Butera, Riesi, Mazzarino, Delia e Sommatino. La decisione è stata formalizzata dall’assemblea della Srr4, che si è riunita ieri. “Questa scelta, in attesa della decisione del Tar – dice il presidente della Srr Filippo Balbo – il tribunale amministrativo potrà confermare l’interdittiva, senza sospensiva, e in questo caso dovremmo procedere con la revoca dell’affidamento e l’avvio di una nuova procedura di gara; oppure potrebbe accogliere le richieste dell’azienda bloccando gli effetti del provvedimento e consentendo l’affidamento del servizio”. Un appalto che rimane in bilico, con l’azienda palermitana che in realtà, dal momento dell’affidamento, non ha mai avviato le attività. Una vicenda che si interseca con quella del lotto di Gela. Dopo cinque procedure andate deserte, non ci sono ancora vere certezze sui tempi di conclusione della procedura per la gara ponte da un anno. Bisogna individuare il rup e non è da escludere che se venisse revocato l’affidamento alla Ecos srl negli altri Comuni, allora si potrebbe optare per un’altra gara, questa volta però senza lotti, compattando tutti i Comuni dell’ambito. Ad oggi, l’unica certezza è la proroga a Tekra, disposta per evitare l’interruzione del servizio su tutto il territorio dell’ambito, ad eccezione di Piazza Armerina, Comune per il quale la procedura di affidamento si è comunque conclusa. Nel fine settimana, i sindaci della Srr4 torneranno a riunirsi. Questa volta, alla presenza del prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani, che ha accettato l’invito dell’assemblea.