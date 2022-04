Proroga accordo di programma, Scichilone: “Ora fase informazione anche con Turano”

Gela. “Ora, bisogna avviare una fase di informazione, con le aziende del territorio. Coinvolgeremo anche l’assessore regionale Turano”. Il coordinatore provinciale dell’Udc Silvio Scichilone spiega quali dovranno essere i prossimi passi da muovere, sull’accordo di programma, prorogato attraverso una delibera della giunta regionale, che ha confermato la prosecuzione del programma di riconversione industriale. “Dobbiamo evitare gli errori commessi con il primo avviso, che ha consentito l’accesso al finanziamento solo di un’azienda – dice Scichilone – stiamo lavorando per incontri di informazione e devo ringraziare l’assessore Turano per l’attività fatta sull’accordo di programma. E’ stata una procedura non semplice, con interlocuzioni frequenti a livello ministeriale. Alla fine, sono stati confermati i fondi destinati all’area di crisi complessa locale, per un totale di circa ventidue milioni di euro. Personalmente, ho seguito l’iter e devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro”.