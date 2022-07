“Proroga ci sta stretta”, Trainito: “Su rifiuti responsabilità di altre amministrazioni”

Gela. Il nuovo contratto Ghelas dovrà attendere, seppur con un’intesa già abbondantemente raggiunta e con l’avallo di tutti i settori comunali. La scorsa settimana, d’urgenza, la giunta si è trovata a votare una nuova proroga. Per i revisori del municipio, infatti, prima c’è da approvare il bilancio di previsione. “La proroga? Sicuramente ci va stretta, anche perché abbiamo lavorato intensamente sul nuovo contratto e invece ci troviamo con un’altra proroga, che sicuramente non può essere addebitata all’amministrazione comunale – dice il manager Ghelas Francesco Trainito – personalmente, penso che l’interpretazione data dai revisori non sia precisa. Mi è stato assicurato che la proroga cesserà prima dei sei mesi autorizzati, però al momento ci troviamo in questa situazione, non adeguata al nuovo assetto. Il contratto c’è e ha avuto la massima condivisone”. Il manager, che a sua volta si trova in una posizione di “proroga” in attesa del rinnovo del rapporto, dà comunque un’interpretazione più ampia, anche rispetto alla situazione generale dei servizi. “La città sporca? Il settore ambiente non è mai stato veramente organizzato e nel tempo è stato gestito anche peggio. Il nuovo dirigente sta prendendo la situazione in mano e la sta affrontando. Ha già spiegato, mettendo i numeri nero su bianco, che per avere un sistema efficiente per il decoro della città sarebbe necessario un budget annuale di oltre due milioni di euro, con almeno venti addetti. Ghelas ha una disponibilità per questi interventi non superiore ai 600 mila euro, che si ridurranno a 400 mila euro. Facciamo quello che si può, con tutti i limiti che sono evidenti. Il diserbo meccanico non si fa e questa è una pecca enorme. Il diserbo dovrebbe permettere di avere strade e marciapiedi liberi da sterpaglie e vegetazione spontanea. Però, non si fa e certamente non è di competenza di Ghelas, anzi spesso ci sostituiamo come abbiamo fatto di recente in un’area a Macchitella. Anche le foglie che finiscono a terra diventano un rifiuto e dovrebbe esserci ogni giorno la spazzatrice. Anche questo però non si fa e non tocca a Ghelas. Ci vorrebbe una ditta specializzata per l’abbattimento degli alberi e ora la procedura per la gara è in atto. Ghelas non se ne occupa, possiamo abbattere un albero solo in situazione di estrema urgenza e di grave pericolo. Più in generale, sul servizio rifiuti, l’errore è stato all’origine, con un servizio strutturato per un affidamento di soli sei mesi e che invece è andato avanti, in proroga, per dieci anni, attraverso un capitolato che non si capisce bene come sia stato modificato. Se non sbaglio, fu un’amministrazione comunale di centrosinistra ad occuparsene, legata al gruppo politico il cui assessore all’ambiente si è da poco dimesso. Nel tempo, due ex sindaci sono stati rinviati a giudizio per vicende relative al servizio rifiuti. L’attuale primo cittadino, invece, non ha mai ricevuto un avviso di garanzia, quindi sta lavorando bene”. Il manager fu scelto tre anni fa dal sindaco Lucio Greco e con l’avvocato continua a condividere la quasi totalità delle decisioni gestionali. Il rinnovo dell’incarico appare scontato anche se la nuova proroga, inattesa, ha fatto slittare anche questo capitolo. I numeri dell’in house, seppur non del tutto rassicuranti, sono uno dei punti di partenza del rilancio che Greco ha chiesto all’ingegnere Trainito.