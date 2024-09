Proroga per l’uso del “Presti”, manutenzione in corso anche per il prato

Gela. La LND (lega nazionale dilettanti) ha concesso una deroga al Comune di Gela per l’omologa dello stadio Vincenzo Presti. Da oggi al 30 settembre lo stadio di via Niscemi potrà essere utilizzato per le gare ufficiali dei tornei di Eccellenza e Promozione, per gli altri, e per il settore giovanile. La proroga è stata possibile grazie al lavoro degli uffici comunali competenti, così come spiega l’assessore allo Sport, Giuseppe Favitta.