“Proroga servizio rifiuti? Non si può fare diversamente”: Greco rinnova incarico a Picone

Gela. Il confronto vero e proprio, almeno con un primo approccio, si è aperto la scorsa settimana. Per disegnare il nuovo servizio rifiuti in house, l’amministrazione comunale e i vertici di “Impianti Srr” (la società che ha ottenuto l’affidamento in tutti i Comuni dell’ambito) hanno avuto un colloquio diretto. La strada per avviare le attività non sarà breve e potrebbero volerci dei mesi, ma l’opzione in house è l’unica praticabile. Una soluzione che per mesi è rimasta in standby, visto che l’amministrazione comunale ha tentato di arrivare ad una gara, solo per il Comune di Gela. Il sindaco Lucio Greco fa capire che vanno approfonditi diversi aspetti. “Sui tempi non c’è ancora molta chiarezza – dice – sono state date risposte piuttosto evasive, con molte riserve. Una cosa è certa, vogliamo un servizio con modalità adeguate al territorio comunale. Dovrà esserci la massima efficienza e vogliamo tempi certi”. Aspetti che il sindaco, più volte, ha sottolineato nella lunga trafila che alla fine ha portato al servizio in house, che in realtà non l’ha mai veramente convinto. I tecnici della “Impianti Srr” e l’amministratore Giovanna Picone hanno ripreso in mano le carte per il servizio in città, dopo che la strada intrapresa dall’amministrazione li portò a congelare quanto era già stato fatto. Ora, le parti dovranno trovare un’intesa complessiva, per la firma del contratto attuativo. Per “Impianti” il servizio in città è sicuramente quello più complesso da gestire, anche sul piano del confronto con i sindacati, che è iniziato e dovrebbe condurre ad un avviso pubblico, con assunzioni a tempo indeterminato. In attesa di giungere a conclusione di tutta la procedura, sarà ancora Tekra a coprire il servizio, in proroga. “La proroga? Sta nelle cose – spiega il sindaco – non si può fare diversamente”.