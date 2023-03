Proroga servizio rifiuti, Tekra impugna l’ordinanza: Comune nel giudizio attivato da Srr e Impianti

Gela. Il piano economico finanziario per il servizio rifiuti deve ancora pervenire sui banchi dei consiglieri comunali ma già non mancano i distinguo. C’è inoltre la necessità di stipulare il contratto attuativo con Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento delle attività. Intanto, si procede in proroga con Tekra, almeno fino al prossimo maggio. L’ordinanza di gennaio firmata dal sindaco Lucio Greco, che senza poter procedere con il nuovo servizio ha dovuto disporre la prosecuzione di quello tutt’ora in corso, non ha trovato troppi riscontri tra gli imprenditori campani di Tekra. L’azienda, da alcuni anni vorrebbe lasciare l’appalto non ritenendolo economicamente sostenibile. Così, quest’ultima ordinanza sindacale è stata impugnata davanti ai giudici del Tar Palermo. Il legale della società chiede la sospensiva, che bloccherebbe di fatto gli effetti dell’ordinanza di gennaio, e l’annullamento del provvedimento. Secondo i vertici aziendali, non ci sarebbero più le condizioni per proroghe che in maniera “autoritaria” impongono la prosecuzione del servizio. Il confronto tra l’azienda e l’amministrazione comunale si sposta nuovamente in giudizio. La giunta ha deliberato di costituirsi, a seguito dell’azione intentata dalla società.