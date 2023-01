“Proroga Tekra non spetta all’assemblea della Srr”, Marino: “Gela scommessa importante”

Gela. “Sulla proroga a Tekra per il servizio rifiuti l’assemblea della Srr4 non ha alcuna voce in capitolo. E’ il sindaco Greco che deve decidere, perché spetta a lui fare in modo che il servizio non venga interrotto”. Il presidente della Srr4 Vincenzo Marino, questa mattina, si è recato a Timpazzo, dove ha avuto modo di confrontarsi anche con l’amministratore di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone. Sull’avvio del nuovo servizio in house, affidato proprio ad Impianti, stanno riemergendo diverse diffidenze nel rapporto a distanza tra la società e Palazzo di Città. Il sindaco Lucio Greco ha scritto per avere “tempi certi” di avvio delle attività. Il manager Picone, però, ha sottolineato che senza il contratto attuativo non potrà esserci lo start. Il primo cittadino, inoltre, vorrebbe arrivare alla convocazione di un’assemblea della Srr4. “Fino a questa mattina – dice Marino – non c’erano richieste ufficiali dal sindaco Greco. Un’assemblea si può convocare ma chiaramente non riguarderà la proroga, che è una decisione in capo al solo sindaco di Gela”. Marino e l’assemblea della Srr, negli scorsi mesi, avevano già approcciato la questione del nuovo servizio rifiuti in città, unico Comune dell’ambito nel quale non è ancora partito. “Prendo atto che il contratto attuativo non è stato firmato – continua – Impianti Srr ha proseguito con l’acquisto dei mezzi e va avanti la procedura di selezione del personale. Ci sono stati ritardi ma non dobbiamo cercare capri espiatori. Per noi, il servizio a Gela è una scommessa importante. E’ una città che merita tanto. Vogliamo partire con il nuovo servizio prima possibile e nel migliore dei modi”.