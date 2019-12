Proroga Via firmata, sindacati sospendono manifestazione: Sicindustria, “si pianifichino interventi”

Un’intesa che soddisfa i confindustriali, molto critici soprattutto nei confronti della politica locale. “Un’ottima notizia per Gela – dice il reggente di Sicindustria Caltanissetta Gianfranco Caccamo – per la quale non possiamo che far giungere il nostro plauso al ministro dell’ambiente Sergio Costa, che oggi ha firmato un protocollo di intesa con l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi”. Gli industriali, però, sanno anche che la sola proroga Via non può bastare e un altro ammonimento alla politica non lo risparmiano. “Si tratta – aggiunge Caccamo – di un passo fondamentale per l’economia del territorio che richiede, però, di essere supportato da una buona amministrazione capace di pianificare gli interventi e garantire un’interlocuzione costante alle imprese che sono già costrette ad operare in un territorio allo stremo. Non bisogna abbassare la guardia. Ricordiamo che oltre al progetto Eni, nei cassetti della burocrazia e della mala politica ci sono progetti per un totale di 1,2 miliardi di euro, cui si aggiungono i 33 milioni del Patto per il Sud. L’obiettivo di Sicindustria è quello di agevolare una ricostruzione in accordo con quanto riportato nel Defr 2019-2021, definendo un percorso di crescita incentrato sulle riforme,

l’ammodernamento dell’amministrazione, il pieno impiego delle risorse per investimenti, la razionalizzazione della spesa, la valorizzazione degli assi di sviluppo. È per questo che abbiamo elaborato un documento che consegneremo al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, il cui obiettivo è quello di sconfiggere con proposte concrete una prospettiva di declino della Sicilia, puntando su interventi concreti”.