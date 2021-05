Protesta commercianti, Greco scrive a Draghi: “Misure urgenti sono disperati”

Inoltre, Greco scrive che “dietro le cosiddette “categorie”, ci sono uomini e donne che stanno vedendo il proprio futuro usucapito dall’incertezza e da una zona rossa che adesso assume la connotazione amara e insopportabile dello stato di assedio perenne”. “Nel farmi tutore, ovviamente, non dimentico che il diritto alla salute è il principale volano in questo momento per uscire prima possibile da questo stato di assedio – aggiunge Greco – è il tempo però che pur non dimenticando il diritto alla salute, si guardi con più favore e comprensione alle categorie più colpite dalla crisi dovuta alle chiusure anche a costo di chiedere a gran voce, io per primo, che il governo centrale e quello regionale, riconoscano e razionalizzino che questi uomini e queste donne non possono essere lasciati in balìa della loro disperazione e quindi è necessario, anzi doveroso, che governo nazionale e regionale, ognuno per le proprie competenze, si attivino non solo a riconoscere forme serie di sostegno ma si umanizzino al punto da guardare da questa parte scoprendo che qui ci sono uomini e ci sono donne che non stanno scegliendo il diritto al lavoro a discapito di quello alla salute; stanno chiedendo, invece, e noi con loro, che i due diritti siano connessi tra loro con ciò quindi ribadendo la loro esistenza come singoli cittadini che pretendono attenzione”.