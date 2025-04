Protesta negli uffici dell’Agenzia delle Entrate, assolti Di Blasi e Amato

Gela. Reclamavano la possibilità di accedere agli uffici della sede locale dell’Agenzia delle Entrate, così da apportare modifiche agli statuti delle rispettive associazioni, “Aria Nuova” e “Amici della Terra”. Per la procura, Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, avrebbero posto in essere molestie e agito con l’interruzione di pubblico servizio. Sono stati assolti, in fase predibattimentale, con la formula “perché il fatto non sussiste”. La decisione è del giudice Fabrizio Giannola. La procura ha insistito per il giudizio. Le difese, con gli avvocati Maurizio Scicolone, in rappresentanza di Di Blasi, e Joseph Donegani, per Amato, hanno invece del tutto respinto le contestazioni. Fu il responsabile degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.