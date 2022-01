Protesta ospedale, dem: “Consequenziali, ci siamo a sostegno di pazienti e lavoratori”

Gela. Hanno aderito, senza mettere davanti una qualsiasi bandiera di partito. I dem locali, già questa mattina, hanno supportato l’azione del comitato “Sos Vittorio Emanuele”, per rafforzare l’ospedale e il sistema della sanità cittadina. Era già emerso nel corso della direzione del partito, tenutasi ad inizio settimana. “Consequenzialità, è questa la parola che scegliamo rispetto a quanto discusso in direzione. Fuori da ogni inutile polemica e strumentalizzazione, abbiamo deciso di essere presenti oggi e lo saremo anche nel corso dei giorni a seguire, per dare ancora più voce al presidio che la società civile ha messo in campo per sottolineare tutte le criticità che da anni continuano a indebolire l’ospedale e i suoi pazienti. Nessuna bandiera di partito – fanno sapere dalla direzione del partito cittadino – ma la voglia di esserci come cittadini. Un obbligo morale nei confronti della città, che deve essere momento di riflessione e partecipazione, oltre che contenitore rispetto alle decisioni che, da qui ai prossimi mesi, saranno decisive per il nostro territorio. La nostra posizione è chiara e non ammette interpretazioni di sorta. La politica deve avere il ruolo di ascoltare le istanze della città e di mettere in campo tutte le risorse possibili per eliminare disuguaglianze di ogni sorta e per rendere vivibile quanto più possibile la realtà locale”. I dem si schierano in difesa del sistema sanitario cittadino e anzitutto dei pazienti e dei lavoratori (medici e operatori), ancora in prima linea anche contro la pandemia da Covid.