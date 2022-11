Protesta ospedale, Greco ha incontrato manifestanti: “Nosocomio tra i peggiori dell’isola”

Gela. Il sit in di questa mattina dei dipendenti dell’ospedale “Vittorio Emanuele” ha avuto sviluppi, dato che una delegazione sindacale ha incontrato il primo cittadino. L’avvocato Greco ha voluto fare il punto sulla situazione del sistema sanitario locale e le risultanze non sono per nulla favorevoli. Greco appoggia la protesta dei sindacati e critica le scelte gestionali di Asp. “I problemi denunciati sono davvero moltissimi e danno l’idea di un nosocomio al collasso. Non a caso i numeri relativi ai ricoveri sono al minimo storico e chi può sceglie di andare altrove. Mancano persino barelle e posti letto, siamo proprio all’anno zero. In molti, inoltre, hanno evidenziato l’incapacità della direzione strategica, che non riesce ad essere attrattiva per far giungere nuovi medici al “Vittorio Emanuele”. Di contro – spiega Greco – si fanno scappare i bravi primari. Ha chiuso la farmacia dell’ospedale, sono stati chiusi numerosi reparti e altri sono a rischio. Dove si lavora, lo si fa sobbarcandosi turni massacranti per sopperire alla mancanza di personale. Insomma, più che un ospedale sembra una nave che prende acqua da tutte le parti e che sta affondando neanche troppo lentamente. Non è esagerato dire che è diventato uno dei peggiori ospedali di tutta la Sicilia. Così proprio non va. Si sono accumulati ritardi ed errori da parte dell’Asp che hanno quasi annullato la qualità dell’offerta sanitaria, nonostante le tante eccellenze in campo medico che possiamo vantare ed è fondamentale invertire da subito la rotta. Pertanto, alla luce dell’analisi odierna con i lavoratori e i sindacati, è stato stabilito di muoversi in tre momenti e su tre livelli diversi”.