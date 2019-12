Protesta simbolica degli ex strisce blu in consiglio, “nelle aree di parcheggio illegalità legalizzata”

Gela. Risposte dall’amministrazione comunale non ne hanno avute. I lavoratori ex strisce blu, che solo per alcuni mesi hanno avuto la possibilità di fare da supporto agli operatori Ghelas, sono senza occupazione e questa mattina, in apertura della seduta del consiglio comunale, hanno mostrato le loro pettorine, in segno di protesta. Hanno inoltrato una missiva alla presidenza del consiglio comunale e al sindaco. Il presidente Salvatore Sammito ne ha dato lettura. I lavoratori, impegnati nella vertenza insieme ai sindacalisti della Filcams Cgil, parlano di “illegalità legalizzata”. Gli abusivi dei parcheggi, secondo quanto hanno scritto, riescono ormai a gestire indisturbati le aree di parcheggio cittadine. Il servizio assegnato alla Ghelas, con decisione del commissario straordinario, è da tempo al centro delle polemiche, anche se il nuovo corso della municipalizzata sembra intenzionata a mantenerlo.