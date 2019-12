Protocollo Ministero-Eni, gli impianti da smantellare: “Anidride carbonica catturata e riutilizzata”

Nel progetto della multinazionale, avallato dal Ministero dell’ambiente, l’anidride carbonica verrà “catturata” e riutilizzata, convertendola in “materiale cementizio e bio-olio”. Già dal prossimo anno, così riporta il protocollo, con le dovute autorizzazioni, dovrebbero iniziare i primi lavori per la costruzione di nuovi impianti. L’area individuata si estende per due ettari. Lo sviluppo industriale vero e proprio, invece, secondo le indicazioni aziendali, dovrebbe riguardare un’area da oltre 20 ettari, “catturando” 100.000 tonnellate all’anno di anidride carbonica, “pari a circa il 40 per cento delle emissioni della bioraffineria”. Nelle carte del protocollo, si precisa che “il piano di sviluppo dovrà essere confermato e potrà subire variazioni in funzione dei risultati della fase di sperimentazione”. L’accordo sancito da Costa e Descalzi, inoltre, prevede interventi per la rimozione di “rottami nei fondali intorno al pontile di Gela” e il “recupero del canale per la raccolta delle acque di raffreddamento”. Secondo le parti politiche che lo hanno voluto e l’amministrazione comunale, non coinvolta nel percorso decisionale, questo nuovo protocollo dovrebbe assicurare ulteriore occupazione, oltre a quella legata alla base gas del progetto “Argo-Cassiopea”, che attende ancora il passaggio al Ministero dei beni culturali. Numeri precisi il protocollo non ne riporta, mentre indotto e diretto attendono che gli investimenti diventino lavoro.