Prove di fronte progressista, Donegani: “Non ci sia corsa alla leadership, priorità ai temi”

Donegani è convinto che nonostante le due trincee (quella dem e quella grillina) in questa fase non stiano comunicando, si possa comunque avviare “un percorso condiviso”. “Ognuno può mantenere le proprie ideologie – conclude – ma devono sempre prevalere i contenuti e i temi per la città. La mia è una posizione di costruzione. Non deve esserci la preoccupazione di chi arriva prima o di chi arriva dopo. Sono convinto che si possa costruire un fronte compatto, con un candidato condiviso e con un’alleanza serena”. Per Donegani, che a questo punto pare destinato ad avere comunque un ruolo nel nascente orizzonte politico progressista, l’unica via per l’alternativa a Greco e al centrodestra passa da un’alleanza forte, che dovrà nascere ricomprendendo sia i pentastellati che i dem.