Prove di fughe per Gela FC e SSD Gela, sfida da brividi per la Melfa’s basket

Gela. Un week end che potrebbe consentire alle squadre gelesi di allungare il periodo positivo, soprattutto nel calcio. Nel torneo di Promozione il Gela FC, reduce dal successo di Canicattini nel turno di recupero di mercoledì, domani ospita allo stadio Presti lo Scicli, ultimo in classifica.

Per i gialloneri l’occasione di portare a tre le vittorie consecutive e consolidare la zona play off. Una partita che precederà lo scontro diretto a Modica mercoledì’ 23 febbraio. Intanto l’undici di Evola dovrà provare a vincere per confermare il ritrovato stato di grazia. La partita, in programma alle 15, sarà diretta da Craparo di Agrigento.

In Prima categoria turno che sulla carta appare abbordabile per la SSD Gela sul campo della Rinascita Netina, terz’ultima in classifica e con la peggior difesa del campionato. Fausciana ritrova Brasile e Giarrizzo, in dubbio Ascia. L’amministratore delegato Emanuele Alabiso non vuol sentire parlare di promozione sicura.