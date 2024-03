Prove tecniche di unità, FdI cerca di mantenere la leadership: incontri prima della nuova verifica

Gela. Prima del nuovo appuntamento della coalizione in via di costruzione, ci saranno verifiche ulteriori. Se lo sono detti già ieri, al termine del vertice nella sede cittadina di Fratelli d’Italia. I riferimenti dei partiti d’area stanno cercando di confluire su un candidato unico. Meloniani e forzisti continuano a percorrere una via che porta alla leadership FdI. Le altre anime della coalizione potenziale vorrebbero alternative, senza limitare il campo alla sola candidatura del capogruppo meloniano Vincenzo Casciana. Le verifiche preliminari serviranno a smussare gli angoli. Il parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso sembra stare sullo stesso versante dell’intesa nissena, con il ticket FI-FdI, ma non ha escluso una coalizione ancora più ampia “aperta a liste civiche e altri partiti”.