Provenzano riavvicina Pd e Greco? Dem locali puntano sul canale diretto con il ministro

Gela. Negli scorsi giorni, il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina è stato in municipio. Una visita, seppur lampo, arrivata subito dopo l’annuncio dell’incontro con il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, al quale parteciperà il sindaco Lucio Greco, attraverso la prefettura di Caltanissetta. In preparazione del vertice di domani pomeriggio, lo stesso Greco giovedì ha visto i capigruppo di maggioranza. Dal Pd, nessuno commenta la presenza del segretario provinciale a Palazzo di Città. Di Cristina è stato l’artefice politico dell’addio dei dem alla giunta “arcobaleno” dell’avvocato. I democratici hanno lasciato non solo l’esperienza nell’alleanza ma anche quella in giunta, con le dimissioni dell’ex assessore Grazia Robilatte. Il “ritorno” di Provenzano sul territorio, ad un anno dalla visita in municipio, inevitabilmente riporta alla ribalta un possibile dialogo tra Pd e Greco. Il sindaco non ha mai chiuso le porte ad un rientro, anche se nelle ultime settimane si è più che altro schierato sulle posizioni dei suoi alleati, a cominciare da Forza Italia. Il capogruppo dem all’assise civica Gaetano Orlando, ad inizio settimana, ha spiegato che il partito potrebbe anche decidere di rientrare in maggioranza, ma solo se verrà assicurato lo “spazio giusto”. Un anno fa, furono proprio i dem a portare in municipio il ministero Provenzano. E’ noto a tutti lo stretto rapporto politico tra l’esponente del governo Conte e il gruppo locale del Partito Democratico. Il segretario provinciale Peppe Di Cristina mantiene un dialogo costante con il ministro, che lo ha tenuto a battesimo, non a caso, anche al momento della sua investitura alla guida del partito provinciale. Pare che anche in preparazione di questo nuovo incontro tra il ministro e i sindaci del territorio, il Pd territoriale abbia avuto un ruolo importante, almeno da un punto di vista politico. Non ci sono certezze su una ripresa del dialogo tra il Pd locale e Greco. Di certo, i dem non le hanno mandate a dire ad uno degli attuali alleati di riferimento del sindaco. Hanno attaccato il deputato regionale forzista Michele Mancuso, che a sua volta non ha mai mancato di sottolineare il “tradimento” politico del patto iniziale, imputato a Di Cristina e ai suoi.