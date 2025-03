Provincia, blitz nel centrodestra: FdI, Dc, Noi Moderati e Lega lanciano Conti alla presidenza

Nella comunicazione, viene precisato che la scelta ricaduta su Conti è il frutto di “un’accurata riflessione con gli amministratori locali della provincia nissena e un attento ascolto delle istanze dei territori”. Bisognerà capire se anche Tesauro rimarrà in corsa, ufficialmente, oppure se i forzisti accoglieranno Conti, magari pensando alla successione al vertice dell’Ati idrico. “Questa candidatura ricopre per me un significato particolare e mi riempie di orgoglio la possibilità di poter guidare un ente intermedio per dare risposte, tanto attese, ai cittadini della provincia di Caltanissetta. A questa provincia serve sinergia tra i buoni amministratori locali per le sfide che ci attendono”, dice Conti. Fino a oggi, sono quindi due i candidati ufficiali. Il sindaco Terenziano Di Stefano, per la coalizione progressista e civica, e appunto Conti, con un appoggio marcatamente di centrodestra.