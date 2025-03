Provincia, la sfida Di Stefano-Conti: FI e Tesauro tagliati fuori? Lista civica per sette sindaci

Gela. I piccoli Comuni della Provincia, soprattutto nella zona del Vallone, insieme in una prospettiva civica, in vista delle elezioni provinciali di secondo livello. Mentre alla candidatura alla presidenza espressa del sindaco Terenziano Di Stefano, alla guida di un’alleanza progressista e civica, si aggiunge quella del primo cittadino niscemese Massimiliano Conti, indicato dal centrodestra non al completo (lo sostengono FdI, Noi Moderati, Lega e Dc), sette sindaci danno vita a “Civici per il nostro territorio”. L’iniziativa è dei primi cittadini di Acquaviva Platani, Bompensiere, Marianopoli, Milena, Resuttano, Santa Caterina e Sutera. Salvatore Noto, sindaco di Marianopoli, è stato designato portavoce. “Il nostro obiettivo – fanno sapere – è quello di partecipare, con una nostra lista di candidati, alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Il movimento civico si pregia di avere al proprio interno diverse sensibilità politiche che, in visione della prossima tornata elettorale, hanno ritenuto imprescindibile garantire una rappresentanza politica a dei territori e a delle comunità che rischiano di rimanere escluse a causa di una legge elettorale troppo penalizzante per i Comuni medio-piccoli. Abbiamo riscontrato da subito l’adesione di diversi amministratori locali al nostro progetto civico e tanti altri ci hanno manifestato particolare interesse per l’iniziativa”. Il sistema di secondo livello, aperto al voto solo di sindaci e consiglieri comunali, si fonda su un criterio “ponderato” che dà priorità evidente ai Comuni più grandi, con in testa Gela e Caltanissetta.