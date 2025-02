Provinciali, accordo centrodestra in salita: Di Paola, “Conti? L’ho invitato, da noi prevale la lealtà”

Gela. In questa prima fase dell’amministrazione Di Stefano, caratterizzata in prevalenza da emergenze gestionali e pratiche, soprattutto dovute al dissesto finanziario, il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, in più occasioni, con la sua azione istituzionale all’Assemblea regionale, ha assicurato sostegno al progetto del sindaco, a partire da quello finanziario, con fondi importanti che torneranno utili pure in prosieguo oltre all’interazione bipartisan che è stata alla base della norma “sblocca royalties”. Il vicepresidente Ars crede molto nel “modello Gela” e lo scorso anno fu lui a decretare il via libera alla candidatura a sindaco del civico Di Stefano. Il rapporto politico tra i due non ha mai vissuto momenti di magra, tutt’altro. L’ingresso in giunta del neo assessore Romina Morselli ha anzi rafforzato l’intesa, visto che l’ex esponente della giunta Greco è nel governo cittadino proprio in quota M5s. Di Paola, insieme al segretario regionale dem Barbagallo, ha voluto con forza che il ragionamento politico più ampio per costruire l’alternativa regionale al centrodestra del presidente Schifani iniziasse a prendere forma proprio in città. Domani mattina, sono in programma gli stati generali di progressisti e civici. Saranno chiamati a raccolta sindaci e consiglieri comunali che non si rivedono nel centrodestra del presidente della Regione. Un primo banco di prova, quasi immediato, si avrà con le provinciali di secondo livello. Il “modello Gela” pare pronto ad affidarsi ancora una volta al sindaco Di Stefano, potenziale candidato alla presidenza della Provincia. I pentastellati non metterebbero alcun veto così come tutti gli altri alleati, dem compresi. Ci sono comunque aspetti da vagliare. Domani mattina, nel corso del dibattito organizzato all’interno del teatro “Eschilo”, potrebbero arrivare indicazioni ancora più concrete. Di Paola, in questi mesi, si è mosso parecchio e ha avuto contatti, tra gli altri, con il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, attualmente presidente Ati e della giunta dell’Unione dei Comuni. Il primo cittadino niscemese, di ispirazione centrodestra, a oggi non si è mai collocato nei partiti. Il suo potrebbe essere uno spazio politico molto importante, non solo nell’ottica delle provinciali di secondo livello. Negli ambienti della politica palermitana, qualcuno dà come possibile una sua adesione al progetto della Lega di Luca Sammartino. I salviniani potrebbero ottenere il placet per la candidatura alla presidenza della Provincia, nello scacchiere di un centrodestra che intende suddividere per colori di partito, raggiungendo un’eventuale intesa di carattere regionale. L’accordo ancora non c’è e il vertice palermitano di oggi, con tutti i partiti di centrodestra al tavolo, non ha sortito effetti. “Il sindaco Conti? Io l’ho invitato al nostro evento di domani – dice Di Paola – penso abbia un altro impegno istituzionale. Se ci dovesse essere, l’occasione sarà interessante per confrontarsi, partendo dai nostri territori. Gli ho chiesto pubblicamente di fare una scelta di campo. Se deciderà di aderire al progetto della Lega di Sammartino, per il centrodestra sarà un ottimo innesto. Mi fa piacere che Forza Italia, Fratelli d’Italia e la Dc siano pronti a rafforzare la Lega. Evidentemente, hanno questo spirito solidaristico. Noi, di certo, facciamo una politica diversa da quella della Lega e del centrodestra”.