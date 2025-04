Provinciali, Di Stefano e gli alleati oggi depositano la lista: sfida al centrodestra di Tesauro e Conti

Gela. La coalizione del “modello Provincia” è pronta a formalizzare il passaggio del deposito della lista, che sarà a sostegno del primo cittadino Terenziano Di Stefano. Oggi pomeriggio, sarà depositata a Caltanissetta, sede unica anche per le consultazioni di secondo livello, per le provinciali. Pd, M5s e le entità civiche che stanno con il sindaco gelese hanno concluso gli ultimi aggiustamenti. Ieri, è stato confermato che non farà parte del drappello per il consiglio provinciale l’ex candidato a sindaco di Caltanissetta, Annalisa Petitto. Il suo gruppo, “Area Civica”, si è tirato fuori dall’agone per il consiglio provinciale ma farà comunque sapere a breve come si orienterà per il sostegno a uno dei candidati alla presidenza. Di Stefano si appresta a sfidare due sindaci di centrodestra, il forzista Walter Tesauro, capo dell’amministrazione di Caltanissetta, e il niscemese Conti, voluto in primis dalla Lega. Il centrodestra, come accaduto alle amministrative gelesi dello scorso anno, non è riuscito a fare sintesi, attraverso un accordo complessivo. La divisione ha condotto alla doppia candidatura.