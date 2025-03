Provinciali, Di Stefano mantiene contatti con gli alleati ma spunta l’ombra di un possibile slittamento

Gela. Le interlocuzioni non si fermano. Il sindaco Terenziano Di Stefano, tra i capitoli amministrativi aperti, con tante emergenze sul tavolo, sta cercando di collocare pure quello politico. In giornata ci sono stati contatti e valutazioni con gli alleati per imbastire la strategia destinata alle provinciali di fine aprile. Il primo cittadino non pone troppi limiti e dialoga con i punti di riferimento del “modello Gela”, che lo scorso anno ha contribuito alla sua affermazione, ma anche con entità fuori dai partiti e con le forze che potrebbero aggregarsi. Ha già spiegato, tra le altre cose, di guardare con interesse a “Grande Sicilia”, appena nata dall’iniziativa di Lombardo, Lagalla e Micciché. Il sindaco, la scorsa settimana, ha avuto un confronto sul territorio, stringendo un’intesa che pare convinta con il gruppo di “Mazzarino lab”, altro tassello di un progetto più ampio, soprattutto civico. C’è però da attendere le determinazioni palermitane. Non si esclude che all’Ars possa arrivare la mossa: posticipare le consultazioni di secondo livello per le Province. Per questa ragione, Di Stefano ha messo in stand-by ogni altra iniziativa. Si attende un riscontro certo. Se dovesse arrivare un eventuale slittamento, ogni ragionamento andrebbe perlomeno rinviato. Solo il sindaco gelese è uscito ufficialmente allo scoperto, in una competizione elettorale anomala, aperta esclusivamente ai primi cittadini e ai consiglieri comunali, che avranno diritto di voto. Ogni Comune va “pesato” secondo il criterio ponderato.