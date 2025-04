Provinciali, Di Stefano ancora a confronto con gli alleati: vedrà i sindaci del Vallone

Gela. In giornata, il sindaco Di Stefano, ormai pienamente in lizza per le provinciali di secondo livello, aperte al solo voto dei primi cittadini e dei consiglieri, farà il punto insieme agli alleati. I nomi dei candidati nella lista che lo sosterrà e le firme essenziali per la presentazione, come abbiamo ricordato, sono i presupposti ineludibili. Entro il 7 aprile si dovrà procedere al deposito delle liste a sostegno. Dovrebbe essere una quella che accompagnerà il primo cittadino nell’agone delle provinciali. Qualche spiraglio rimane per una seconda ma solo se ce ne saranno le condizioni. Abbiamo riferito che gli alleati sono impegnati nell’individuare appunto i candidati da inserire per competere al consiglio provinciale e dare i voti necessari al presidente dell’ente. Pentastellati, dem e i civici di “Una Buona Idea”, gli unici per la maggioranza a poter partecipare alla consultazione, avendo rappresentanza in consiglio comunale, in città pare abbiano individuato le caselle da comporre. In casa M5s dovrebbe toccare al capogruppo Castellana, tra i dem pare possibile il passo del vicecapogruppo Cuvato e i civici dovrebbero affidarsi all’esperto Faraci, alla sua seconda consiliatura. L’intesa con Di Stefano c’è e potrebbe essere consolidata proprio dalla competizione di secondo livello, nella quale sarà essenziale raccogliere consensi non solo tra i consiglieri dell’assemblea cittadina locale ma pure negli altri Comuni. Di Stefano e i suoi si muovono lungo un confine che è progressista e civico. Sostegni ulteriori potrebbero arrivare dai renziani di Italia Viva e da “Grande Sicilia”, soprattutto con la componente autonomista, che è nella giunta del primo cittadino gelese. Le entità civiche non mancano e “Mazzarino lab” si è schierata proprio con lui. Sherpa politici e riferimenti dei partiti sono all’opera per tentare di mettere tante tessere nel puzzle del “modello Provincia”. Di Stefano e il vicepresidente vicario dell’Ars Di Paola guardano con interesse all’esperienza dei sindaci del Vallone, in totale otto, che hanno messo insieme le forze per farsi sentire in un sistema di voto ponderato che altrimenti li vedrebbe decisamente ai margini. Hanno costituito una lista civica proprio per avanzare precise istanze.