“Provinciali? E’ una questione di territorio, Gela merita rispetto”, Di Stefano: “Conti si unisca”

“Caltanissetta, in quanto capoluogo di provincia, ha di per sé più risorse e più servizi, sta di diritto alla presidenza della conferenza dei sindaci in materia di sanità. Niscemi, attraverso il sindaco Conti, guida l’Ati idrico e lo fa bene. Per me, può anche rimanere. Gela non può essere rappresentata nel cda della Srr4, dove siedono i sindaci di Delia, Sommatino e Riesi, non certo vicini alla nostra area politica. Anche Comuni come Butera e Mazzarino possono ambire al cda – continua – Gela non può farlo nonostante concentri sul proprio territorio tutto il ciclo dell’impiantistica. Quindi, la nostra città dovrà sempre inchinarsi? Non penso proprio. Tutti hanno e Gela non può ambire? La Provincia che uscirà da queste consultazioni di secondo livello non è quella di un tempo. Ci saranno solo un presidente e dieci consiglieri eletti con il metodo D’Hondt puro”. Gli approfondimenti interni alla coalizione del “modello Gela”, per le provinciali, proseguiranno nei prossimi giorni. Ci sono già state due riunioni. Probabilmente, se ne parlerà nel corso del vertice della maggioranza consiliare, fissato per giovedì sera. Di Stefano è ancora cauto rispetto alla sua discesa in campo per la presidenza della Provincia ma fa intendere che vuole una rappresentanza importante per la città.