Provinciali, “modello Gela” cerca di compattarsi e di ampliare i confini: Di Dio, “Iv stia nell’alleanza”

Un dubbio che si concretizza, inoltre, tra le fila di Italia Viva. I renziani, in consiglio comunale sono all’opposizione della giunta Di Stefano, a livello nazionale e regionale però la tendenza sempre più marcata è verso il centrosinistra. La dirigenza valuterà come affrontare le elezioni provinciali. Tra le fila del Pd, un’apertura conclamata agli esponenti Iv la fa Francesco Di Dio, dirigente provinciale dem e componente della struttura commissariale del partito locale. “Italia Viva e il suo leader Matteo Renzi in ambito nazionale fanno ormai parte del fronte progressista e riformista alternativo a un centrodestra a trazione meloniana. Questa collocazione inevitabilmente ha una ricaduta sul posizionamento di Iv a livello regionale e locale. Le elezioni di secondo livello per la Provincia di Caltanissetta possono segnare un passo importante di Italia Viva, con il sostegno al candidato del fronte progressista e riformista, che potrebbe essere il sindaco Terenziano Di Stefano. Ciò potrebbe essere l’anticamera di una coalizione ampia e coesa per le prossime elezioni regionali del 2027 “, ha scritto sui social.