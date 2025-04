Provinciali, proseguono le grandi manovre: per Di Stefano gli ultimi dettagli prima della lista

Gela. La lista definitiva a supporto del sindaco Di Stefano, candidato alla presidenza della Provincia, dovrebbe essere delineata, probabilmente domani. Anche in serata, a Palazzo di Città, si è tenuto un incontro, in presenza dei riferimenti dei partiti che lo sostengono. Pd, M5s e i civici di “Una Buona Idea” stanno mettendo a punto gli ultimi aspetti. Sui nomi si giocano gli equilibri. In municipio, si è visto il coordinatore provinciale Iv Giuseppe Ventura. L’appoggio dei renziani a uno dei candidati alla presidenza potrebbe incidere e non è da escludere la soluzione Di Stefano. La lista per il sindaco gelese non è ancora chiusa. Sarà sicuramente composta da consiglieri e primi cittadini che hanno i numeri “per correre e senza riempilista”. Questa pare la volontà di chi sta lavorando all’unità. I dem vogliono concludere e si sono detti pienamente convinti dal progetto. Per il consiglio provinciale, il loro candidato sarà Antonio Cuvato, in lista insieme, tra gli altri, al capogruppo M5s Castellana e al civico Faraci. I nomi dei dieci saranno ufficializzati, forse domani. Le liste vanno presentate non oltre lunedì.