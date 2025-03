Provinciali, “Sud chiama nord” attende le scelte di De Luca: Bellina, “con Di Stefano rapporto solido”

Gela. Il gruppo locale ha già comunicato, attraverso l’assessore Filippo Franzone, che non seguirà la corsa delle elezioni provinciali di secondo livello, nonostante la candidatura alla presidenza del sindaco Terenziano Di Stefano. Nel resto del territorio provinciale, però, gli esponenti di “Sud chiama nord” attendono di avere l’ultima parola dal leader Cateno De Luca. Domani, è previsto un incontro regionale. Ci sarà il coordinatore provinciale Angelo Bellina. E’ stato lui, fin dalle prime battute, lo scorso anno, a supportare l’alleanza del sindaco Di Stefano, d’accordo con l’allora riferimento cittadino Marco Maniglia. I deluchiani, in provincia, non sembrano intenzionati a cambiare direzione. “Penso che De Luca darà piena autonomia nei territori – dice Bellina – domani, sarò a Taormina per un incontro regionale. La vicenda di Gela è una situazione differente. Noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio il sindaco Di Stefano. Abbiamo consiglieri comunali sul territorio, sia ufficiali sia comunque civici che guardano a De Luca. Ritengo che con un sistema elettorale come quello di secondo livello, ci sarà parecchio voto trasversale. Non sappiamo ancora cosa farà il centrodestra”. Bellina ribadisce che “Sud chiama nord non è attualmente nella maggioranza del governo regionale”, seppur De Luca pare ormai convinto di aprire proprio questa soluzione nel prosieguo. Un eventuale via libera a scelte autonome nei territori, porterà quasi sicuramente il gruppo provinciale di “Sud chiama nord” a sostenere Di Stefano.