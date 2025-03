“Provinciali? Valuteremo nel gruppo misto”, Di Benedetto: “C’è impegno ma troppi annunci del sindaco”

Gela. La corsa per le elezioni provinciali di secondo livello, in questi ultimi giorni, è sicuramente oscurata dall’indagine che tocca i riferimenti di Aqualia, Caltaqua e dell’Ati idrico, rispetto al ciclo del servizio. Il presidente dell’Assemblea territoriale Massimiliano Conti, primo cittadino di Niscemi, da tempo è tra i potenziali candidati alla guida dell’ente territoriale, almeno tra le file del centrodestra. E’ stato toccato dall’inchiesta e farà le proprie valutazioni. In città, il sindaco Di Stefano, salvo eclatanti colpi di scena, guiderà la coalizione progressista e civica, nel tentativo di arrivare alla vittoria, che andrebbe a dare continuità al successo dello scorso anno, che gli ha permesso di fare sua la fascia tricolore. In municipio, tra gli scranni dell’assise civica, i gruppi di maggioranza stanno sicuramente con Di Stefano. C’è però un’area non allineata, attualmente nel gruppo misto. “Ci incontreremo per valutare il da farsi – dice il consigliere indipendente Antonella Di Benedetto – è possibile che nel gruppo misto possano esserci posizioni differenti rispetto al voto per le provinciali. Magari, ci sono consiglieri vicini a qualche partito e altri invece che non hanno riferimenti di questo tipo”. Il consigliere Di Benedetto, alla sua prima esperienza a Palazzo di Città, fino a oggi si è posta all’opposizione della giunta del sindaco ma senza preconcetti. In alcune occasioni, si è schierata sulla stessa linea di voto della maggioranza, rispetto a temi che toccano la città nel suo complesso. “Non posso dire che non ci sia un impegno da parte dell’amministrazione – sottolinea – ci sono problemi notevoli di personale, con uffici sottodimensionati. Il bilancio stabilmente riequilibrato? Anche in questo caso, il lavoro è in corso. Tutto questo è innegabile però il sindaco aveva annunciato che lo avrebbe portato in aula, prima tra ottobre e novembre dello scorso anno. Adesso, ha parlato di marzo ma io penso che non ci siano ancora le condizioni, forse neanche per aprile. Ci sono diversi passaggi da completare. Non siamo a conoscenza dei dettagli. Quelli li conosce la maggioranza. In commissione, a oggi, non sono mai pervenuti atti legati al bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco sbaglia a rilasciare annunci senza avere la certezza che possano trovare riscontro pratico”. L’opposizione, su un tema che è tornata prepotentemente alla ribalta, fin dall’inizio ha chiesto un monitoraggio continuo. Così, è stato istituito un tavolo permanente sulla crisi idrica.