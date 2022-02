Provinzano, “stabilizzare infermieri e operatori assunti per l’emergenza Covid”

Giuseppe Provinzano, segretario territoriale del Nursind, chiede di attivare le procedure a partire dalla “ricognizione propedeutica del personale precario dei vari ruoli sanitari e socio-sanitari in dotazione attualmente e in aderenza al programma triennale del fabbisogno. In questo modo – prosegue Provinzano – infermieri, ostetriche e professionisti sanitari otterrebbero un riconoscimento importante del loro lavoro, spesso sacrificato in questo periodo di emergenza pandemica, finalizzato a garantire la continuità e la qualità che la nostra Asp di Caltanissetta deve avere e deve mantenere anche in futuro. Un momento atteso da tanti infermieri e operatori sanitari in possesso ovviamente dei requisiti di legge”.