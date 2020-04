Pubblicati primi avvisi “Agenda Urbana”, 2 milioni 400 mila euro per progetti nuova piattaforma informatica

Gela. Si entra nel vivo dei procedimenti che riguardano le somme stanziate per il programma “Agenda Urbana”. Nonostante le restrizioni anti-Covid e un’emergenza ancora in atto, sono stati pubblicati i primi due avvisi per la presentazione dei progetti. Un totale di oltre 2 milioni 400 mila euro. I primi avvisi che portano la firma del dirigente Antonio Collura riguardano l’acquisto di “beni e servizi” per la digitalizzazione dei processi interni alla pubblica amministrazione. Tra i capitoli di finanziamento, c’è quello per la realizzazione di una piattaforma informatica che possa significativamente migliorare i processi interni all’ente comunale e ridurre drasticamente i costi. Si guarda alla nascita di un vero e proprio sportello virtuale, che interconnetta gli uffici comunali e gli utenti, attraverso un’app. L’evoluzione della piattaforma informatica interna dovrebbe poi consentire di arrivare a risultati molto più efficienti in termini di gestione e riscossione dei tributi, di servizi anagrafici e scolastici e di rilascio delle autorizzazioni e degli atti che riguardano aspetti tipicamente economici e commerciali. Il primo avviso prevede uno stanziamento totale di 1.800.000 euro mentre il secondo di 630.000 mila euro. E’ un passaggio amministrativo atteso da tempo e che il vicesindaco Terenziano Di Stefano aveva preannunciato, in attesa che si sbloccassero gli ultimi adempimenti burocratici, anche in Regione.