Pudm, autorizzato il nuovo disciplinare per concludere la procedura

Il vicesindaco Fava ha insistito parecchio in questi mesi per rimettere in moto la procedura. Giu uffici regionali hanno comunicato l’attivazione di un sistema semplificato, al quale l’amministrazione intende aderire. Prima, però, il Pudm va adeguato ai mutamenti tecnici e normativi. Il nuovo disciplinare servirà a dare il via libera alle attività commissionate al professionista esterno, che già conosce lo strumento. Si cercherà in questo modo di evitare il rischio di commissariamento, che potrebbe essere decretato dalla Regione qualora i tempi si dilatassero ulteriormente. La commissione consiliare mare ha da poco presentato un’interrogazione, proprio per chiedere notizie sullo stato dell’iter.