Pudm, commissariamento scongiurato: confronto in commissione per superare lo stallo

Gela. Lo stallo pare si possa superare, nonostante la situazione finanziaria non certo florida del municipio. Sul Piano di utilizzo del demanio marittimo, che attende da anni, ci sarà la garanzia dell’incarico per la relazione, affidata all’ingegnere Enrico Puleo. Andrà ad integrare il progetto che era invece già stato affidato all’architetto Giuseppe Pellitteri. I due professionisti, oggi, sono stati sentiti in audizione dalla commissione consiliare urbanistica, presieduta da Vincenzo Casciana. Un’iniziativa assunta in piena condivisione con l’assessore all’urbanistica Paolo Marchisciana, che dal momento dell’insediamento sta dando priorità ai capitoli ancora aperti e che riguardano strumenti di programmazione urbanistica e non solo. Il Pudm è nevralgico per cercare di avere uno sviluppo economico e commerciale anche lungo la costa, ma in maniera regolamentata. L’audizione con i professionisti si è tenuta negli uffici del settore urbanistica. Successivamente, consiglieri e assessore si sono spostati in municipio, per avere riscontri dal sindaco Lucio Greco, che ha dato il via libera all’incarico per la relazione, che verrà formalizzato attraverso un provvedimento, ufficiale forse già da domani.