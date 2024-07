Pudm e Prg, tavolo tecnico in Comune: “Cronoprogramma preciso e procedure da completare”

Gela. Un cronoprogramma più dettagliato e un’interlocuzione diretta con i professionisti che in questi anni si sono occupati di Piano regolatore generale e di Pudm, il cosiddetto piano spiagge. Questa mattina, un tavolo operativo si è tenuto a Palazzo di Città. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto delineare passo dopo passo gli adempimenti fino ad oggi condotti ma anche quelli che mancano. Il Piano del demanio marittimo è un punto focale nell’azione dell’assessore dem Giuseppe Arancio, che sta lavorando insieme al consigliere del partito Giuseppe Fava. “E’ uno strumento fondamentale per una città che aspira a sviluppare un’economia turistica e legata al mare. Dopo l’incontro – dice Arancio – sappiamo chi deve fare cosa, abbiamo un cronoprogramma e si potrà andare avanti, anche con il supporto tecnico dell’ingegnere Cascino”. I contatti sono in corso sia con lo studio Urbani sia con l’architetto Giuseppe Pellitteri, che a sua volta aveva ricevuto un incarico per portare avanti l’iter del Pudm, già più volte rispedito al Comune dagli uffici regionali, per mancate integrazioni. “Devo dire – precisa Arancio – che il sindaco Di Stefano si sta dimostrando operativo ed è convinto che si possa giungere alla conclusione di questa procedura, protrattasi fin troppo”. Le attività di verifica e approfondimento sono in corso inoltre per il Piano regolatore generale. Dopo decenni, venne approvato e adottato durante il periodo dell’amministrazione Messinese. E’ uno strumento che però va aggiornato, ad inizare dalla norme tecniche di attuazione.