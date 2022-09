“Puliamo il mondo”, alunni della “Verga” in azione per ridare dignità al parco giochi

Gela. In occasione del trentesimo anno consecutivo di “Puliamo il Mondo”, gli alunni dell’istituto comprensivo “Verga” stamattina hanno organizzato una raccolta rifiuti nelle villette che ospitano il parco giochi di Macchitella. L’iniziativa guidata da Legambiente nasce per restituire alle comunità siti urbani lasciati al degrado e promuovere percorsi virtuosi di coesione sociale.

“Si tratta di didattica esperienziale- spiega la preside Viviana Aldisio – parlare di riciclo e raccolta differenziata a livello teorico dà le basi ma affidare incarichi di responsabilità ai nostri alunni permette loro di interiorizzare la lezione e dà a noi insegnanti la possibilità di innescare e trasferire una consapevolezza al senso civico”.

“Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, dal 1993 ogni anno chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.