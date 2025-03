Pulizia, decoro, strade, il sindaco andrà direttamente nei quartieri: controlli per programmare

Gela. Viabilità, pulizia, decoro e più in generale l’attuale stato di tante zone della città, che va certamente migliorato. Il sindaco Di Stefano ha deciso di avviare sopralluoghi per valutare l’entità degli interventi da portare avanti ma anche per appurare cosa sia stato già fatto. La verifica, direttamente nei quartieri, sarebbe dovuta partire questa mattina ma le condizioni meteo non l’hanno permesso. I prossimi giorni verranno dedicati in gran parte a un’analisi più nel dettaglio di tanti aspetti che al momento non tornano per come dovrebbero. Sono tanti i cittadini che richiedono interventi di manutenzione e lavori di messa in sicurezza o semplicemente finalizzati a una maggiore pulizia. Il sindaco effettuerà i controlli insieme agli assessori, ai dirigenti, ai tecnici e probabilmente agli operatori di Ghelas. Anche a Palazzo di Città c’è la consapevolezza che bisogna migliorare. I sopralluoghi saranno volti a valutare il piano di lavoro e a insistere su interventi da effettuare senza troppi indugi.