Pulizia e manutenzioni, interventi nella zona di via Australia: erano attesi da tempo

Le coperture finanziarie, in Comune, non garantiscono la possibilità di effettuare attività consistenti, in attesa di capire quale sarà il destino degli atti finanziari. Le attività urgenti di Ghelas sono comunque in corso. Da tempo, uno dei residenti più attivi, Francesco Vaccaro, si prodiga affinché possa esserci maggiore attenzione per tutta la zona a ridosso della stazione ferroviaria. Non sono mancati gli appelli pubblici. “Da libero cittadino – dice – ho cercato di avere riscontri dagli assessori che si sono succeduti e devo ringraziare il responsabile Ghelas Gianmatteo D’Arma, che ha dato seguito all’impegno assunto”.