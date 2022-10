Pulizia immobili comunali, Filcams scrive a Greco: “Subito incontro per futuro servizio”

Gela. Un incontro urgente per discutere della prosecuzione del servizio di pulizia degli immobili comunali. La richiesta è stata inoltrata dal segretario provinciale Filcams Nuccio Corallo. Il sindacalista ha scritto al sindaco Lucio Greco e agli uffici competenti. La proroga alla ditta “Sanifex” scade il 20 ottobre e al momento non c’è nessun rinnovo. Come già sottolineato ieri dalla segreteria Usb, a rischio ci sono i posti di lavoro. Senza attività di pulizia, chiaramente anche gli standard igienico-sanitari non possono essere assicurati. Corallo sollecita un confronto.