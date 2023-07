Pulizia in diverse zone della città, Liardi: “C’è chi continua a sporcare, non è accettabile”

Gela. L’opera di pulizia della città, nonostante le enormi difficoltà finanziarie del municipio, in queste settimane è stata intensificata. E’ partita l’attività straordinaria di Impianti Srr, concentrata per ora solo nell’area di Macchitella, in attesa dell’avvio vero e proprio del nuovo servizio in tutta la città. Il parco “Iqbal Masih”, a ridosso di Montelungo, viene quotidianamente pulito ma in maniera puntuale c’è chi sporca, imbrattando e lasciando rifiuti soprattutto alimentari. “Chiediamo collaborazione alla città – dice l’assessore Ivan Liardi che sta monitorando le attività nelle zone più difficili – non è possibile che il parco “Iqbal Masih” venga ogni giorno pulito e sistematicamente c’è poi chi sporca”. Lo stesso vale alla rotonda est sul lungomare così come lungo la bretella Borsellino, bonificata ma già toccata dall’abbandono di rifiuti anche ingombranti come i vecchi materassi.