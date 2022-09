Pulizia quartieri, comitati: “Non possiamo aspettare tempi biblici per gli interventi”

Gela. Nonostante i continui appelli dei cittadini e dei presidenti dei diversi comitati di quartiere della città, le opere di pulizia straordinaria promesse tardano ad arrivare o sono insufficienti. Dopo la pulizia e il lavaggio delle strade, concentrati principalmente nel centro storico, ed effettuate nei giorni antecedenti la festa della patrona dell’8 settembre, tutto sembra essersi fermato. A San Giacomo e in corso Aldisio non esistono cestini per i rifiuti. “Sono solo immaginari e la gente purtroppo getta tutto a terra. Bisogna mettere i cittadini in condizioni di rispettare la città – dice Massimiliano Giorrannello presidente del comitato di quartiere San Giacomo – ad oggi, non è stata spenta neanche l’illuminazione pubblica, che rimane attiva anche al mattino, con uno spreco enorme”.