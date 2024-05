Pulizia spiagge, “Generazione Gela” rilancia l’invito alla città: “Iniziamo dal lungomare”

Gela. Generazione Gela torna lungo il litorale locale per sensibilizzare e lanciare messaggi che vanno in direzione di un modello sostenibile per la città. La pulizia delle spiagge è da sempre una delle attività di volontariato che il gruppo porta avanti. “Anche quest’anno, con l’arrivo della stagione estiva, Generazione Gela organizza una passeggiata ecologica di pulizia del litorale. Tramite i nostri canali social abbiamo lanciato giorni fa un sondaggio per chiedere alla nostra community quale spiaggia volessero riqualificare – fanno sapere – a ricevere il maggior numero di voti è stata la zona del lungomare nei pressi del pontile sbarcatoio. L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle ore 16 sotto le “Ali della Libertà”, nel parcheggio antistante il pontile sbarcatoio. Questa attività ha lo scopo di essere un momento di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione della collettività sui temi della sostenibilità ambientale, così come lo è stata nelle passate edizioni. Chiediamo di portare amici, parenti e chiunque voglia dare una mano a rendere dignitose e accoglienti le nostre spiagge. Invitiamo tutti i volontari a partecipare a questa manifestazione armati di attrezzi e buona volontà e a godersi con noi questa giornata ecologica, lasciando a casa polemiche di qualsiasi tipo non inerenti con lo spirito dell’iniziativa di Generazione Gela”. Chiunque abbia la possibilità di dare un supporto, è invitato a farlo.