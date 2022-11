Quali sono i giochi (online e non solo) più di tendenza del momento

Cloud gaming, multiplayer, free e senza installazione. Sono queste le caratteristiche che i giocatori cercano di più, oggi, per quanto riguarda il divertimento e l’intrattenimento online. Il mondo del gaming è entrato infatti in una nuova dimensione, quella che guarda alla rete e soprattutto agli smartphone come principale canale di fruizione. Se prima erano i pc e le consolle a dettare la legge, adesso a fare la voce grossa in questo mercato è diventato uno strumento che tutti hanno a portata di mano: il cellulare.

Tra i più ricercati, stando a quanto riporta Multiplayer, troviamo Alchemy Stars, classico gioco Jrpg in stile gacha, curato nei minimi dettagli e dall’ottimo design anime. Il giocatore si trova così immerso in un mondo fantasy ricco di insidie da cui uscire a suon di strategia e di intelligenza. Gameplay fresco e azione coinvolgente sono i punti di forza di Alto’sOdyssey, che cerca di bissare il successo del primo capitolo. Impossible poi non citare la parabola unica, dal pc ad android, dell’intramontabile AmongUs. Titolo nato nel 2018, oggi vanta quasi 3 milioni di giocatori ogni giorno e qualcosa come 100 milioni di download.

Passando un attimo al versante gambling dell’universo gioco, l’identikit che davamo in apertura risponde perfettamente al profilo di un altro fenomeno del momento, quello delle slot machine gratis. Come spiega questo sito, le slot gratisrappresenta la categoria di gioco che fa da traino al settore dei casinò games in Italia, grazie ad un bacino di utenti superiore ai 3 milioni di utenti mensili.

Come si può ben vedere dai dati forniti da Google Trends, infatti, le parole chiave connesse a questo mercato sono in rapidissima ascesa. E lo sono anche in Sicilia, nella top ten delle regioni italiani con il maggior tasso di ricerca in questi termini. Primo posto per il Friuli-Venezia Giulia, che condivide il podio con Veneto e Puglia.