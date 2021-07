“Qualità abitare”, 30 milioni dal Ministero: otto mesi per progetti esecutivi

Gela. “Qualità dell’abitare”, la linea di finanziamento che ha assicurato trenta milioni di euro a Palazzo di Città, potrebbe entrare a regime, praticamente già dai prossimi giorni. Tra le condizioni previste dai tecnici del ministero, infatti, c’è la conclusione della fase di definizione dei progetti esecutivi, nell’arco di otto mesi. Dovranno essere pronti, al massimo, entro il primo trimestre del 2022. Non sono ammesse proroghe o soluzioni alternative. La conseguenza sarebbe il taglio dei finanziamenti riconosciuti. E’ uno degli aspetti che probabilmente verrà affrontato da subito a Palazzo di Città, con l’assessorato dello sviluppo economico che ha già un modello che potrebbe fare da esempio, quello di “Agenda Urbana”, con un gruppo di lavoro apposito, che si occupa, anche attraverso professionisti esterni, solo delle procedure per i finanziamenti e la realizzazione dei progetti. In quest’ultimo frangente, la Regione ha decisamente ridotto il ritmo e dieci decreti di finanziamento non sono stati ancora rilasciati. Anche per “Qualità dell’abitare” potrebbe essere costituito un gruppo di lavoro.