“Qualità abitare”, 30 milioni di euro al Comune: verso finanziamento dei progetti

Il primo progetto si estende su aree che da Settefarine passano per il mercato ortofrutticolo di Giardinelli, lo stadio “Presti” e l’ex scalo ferroviario (che è un importante sito archeologico e dovrebbe essere destinato a diventare un centro culturale). Il secondo punta alla riqualificazione di una vasta zona, sul lungomare Federico II di Svevia. Dall’Orto Pasqualello fino a via Vasile, spingendosi all’Orto Fontanelle, ai magazzini in passato usati dai pescatori e a strutture che sono state a disposizione di ordini ecclesiastici. Si prevede, tra le altre opere, un museo di arte contemporanea da realizzare in questo quadrante. Si ipotizzò di lavorare inoltre su Orto Pasqualello, da convertire in giardino botanico, idea sostenuta soprattutto dai grillini. Non sembrerebbe invece finanziato il lungomare Gela-Manfria, anche se occorre ancora un’indicazione ufficiale dal ministero. In quest’ultimo caso, ci sarebbe l’intenzione di provare con altre linee di finanziamento. I trenta milioni, in totale, sarebbero uno sbocco essenziale per nuovi cantieri pubblici.