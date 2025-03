“Qualità abitare”, consegna per Orto Fontanelle, ex scalo e palestra “Presti”: ora i lavori

Tra le opere attese, infine, la riqualificazione dell’Orto Pasqualello, importante anche su un piano di tenuta idrogeologica, trattandosi di un’area da sempre nevralgica, di collegamento tra il centro cittadino e la zona a mare. Ieri, era prevista una riunione della commissione Pai e l’iter è in corso sugli espropri. Gli uffici comunali devono fare i conti con risorse di personale numericamente ridotte e la gestione di tutti i progetti non è per nulla semplice, come ha spesso segnalato l’assessore Di Dio. Portare a compimento questi cantieri diventa essenziale, per la riqualificazione e per non perdere gli ingenti finanziamenti.