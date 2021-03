“Qualità abitare”, presentati progetti: “45 milioni per riqualificare aree della città”

La riqualificazione potrebbe interessare anche il mercato ortofrutticolo di contrada Giardinelli, il sito archeologico dell’ormai ex scalo ferroviario, l’orto Pasqualello e il cavalcavia di Settefarine, per citarne alcuni. “Un’opportunità che nella progettazione e riqualificazione della città riesce a guardare al futuro – sostiene il sindaco Lucio Greco – così da delinearne una città innovativa, intelligente, accogliente, in grado di sfruttare le diverse occasioni e potenzialità del territorio per poterlo valorizzare”. In questo modo l’amministrazione Greco mira ad intercettare i fondi ministeriali del programma “Qualità abitare”.